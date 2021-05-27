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Стрельба в школе в Казани ,  
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В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, высказавшегося по поводу охраны казанской гимназии, где произошла стрельба, были неправильно интерпретированы в СМИ, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», — пояснила Петренко.

Бастрыкин связал стрельбу в Казани с отказом родителей платить за охрану
Общество
Фото:Максим Зарецкий / ТАСС

Далее глава СК сказал, что договор об охране учебного заведения был, но гимназия не охранялась, рассказала представитель ведомства. Она подчеркнула, что Бастрыкин «не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии».

Бастрыкин ранее 27 мая на военно-научной конференции в Москве привел разговор с директором казанской школы и раскритиковал ситуацию с охраной.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал глава СК.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани, 19-летний Ильназ Галявиев, открыл стрельбу в учебном заведении. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро детей.

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У Галявиева были разрешение на владение оружием, законно купленное ружье и боеприпасы. Его задержали, сейчас он находится под арестом.

После стрельбы в Казани президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Александр Бастрыкин Следственный комитет России стрельба в школе Казань
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