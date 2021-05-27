В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, высказавшегося по поводу охраны казанской гимназии, где произошла стрельба, были неправильно интерпретированы в СМИ, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», — пояснила Петренко.

Далее глава СК сказал, что договор об охране учебного заведения был, но гимназия не охранялась, рассказала представитель ведомства. Она подчеркнула, что Бастрыкин «не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии».

Бастрыкин ранее 27 мая на военно-научной конференции в Москве привел разговор с директором казанской школы и раскритиковал ситуацию с охраной.