Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку

Фото: Следственный комитет РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал россиянку Ирину Белачеу, обвиняемую в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено», — сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что на Белачеу ранее было заведено дело по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Так, гражданка России обвиняется в том, что 6 марта 2016 года она участвовала в антироссийской акции и напала на здание посольства. В ходе акции участники бросали камни и другие предметы, а также разбили окна учреждения, пользующегося международной защитой.

По информации СК, Белачеу сейчас находится за границей, поэтому заседание суда проходило без ее участия. Она также была объявлена в международный розыск.