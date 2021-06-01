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Общество ,  
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Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал россиянку Ирину Белачеу, обвиняемую в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено», — сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что на Белачеу ранее было заведено дело по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Так, гражданка России обвиняется в том, что 6 марта 2016 года она участвовала в антироссийской акции и напала на здание посольства. В ходе акции участники бросали камни и другие предметы, а также разбили окна учреждения, пользующегося международной защитой.

По информации СК, Белачеу сейчас находится за границей, поэтому заседание суда проходило без ее участия. Она также была объявлена в международный розыск.

В Сети появилось видео ночного нападения на российское посольство в Киеве
Политика
Фото:Артем Геодакян/ТАСС

Ранее СК добился заочного ареста гражданки Украины Ирмы Крат, которая также обвинялась в нападении на посольство России в Киеве 5–10 марта 2016 года. Так, по версии следствия, агрессивно настроенные лица нападали на российское посольство в Киеве «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией».

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Ночью 6 марта 2016 года активисты забросали посольство пиротехническими изделиями и файерами, а также повредили автомобили сотрудников российского посольства. Охрана посольства была вынуждена произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух.

СК нападение посольство Украина
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