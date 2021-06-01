Два летчика погибли после падения военного самолета в Иране

Истребитель F-5 ВВС Ирана (Фото: Fars News / Reuters)

Два летчика погибли во время аварии на иранском самолете F-5, передает иранское издание IRNA. Катастрофа произошла утром 1 июня на базе Дизфуль в провинции Хузестан.

Авария произошла из-за технической неисправности. В момент происшествия самолет находился на земле и готовился совершить плановый учебно-тренировочный полет.

Это второй случай гибели людей ввиду обнаружения неисправности в иранских военных самолетах за последние два месяца. В конце апреля истребитель F-5 ВВС Ирана потерпел крушение в западной части страны, жертвами инцидента также стали два пилота.

Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет — с 70-х годов прошлого века. Военная техника была закуплена в США еще до Исламской революции 1979 года и падения шахского режима. На сегодняшний день самолеты сильно изношены, несмотря на попытки модернизации со стороны иранского оборонно-промышленного комплекса.