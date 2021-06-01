В подмосковной больнице перепутали документы живого и умершего пациентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
«Яндекс» разрешил пользователям удалять свои данные Технологии и медиа, 15:26 Virgin Galactic вошла в топ-5 иностранных акций на первых торгах в Москве Инвестиции, 15:25 Лукашенко исключил обсуждение с Путиным военных баз в Белоруссии Политика, 15:23 Как ретейлеру анализировать впечатления посетителей — кейс «Перекрестка» Pro, 15:22 Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes помочь многодетным Политика, 15:19 Путин сообщил о постепенном выходе России из эпидемии коронавируса Политика, 15:18 Toyota модернизировала внедорожник 4Runner Авто, 15:13 Обвиняемый в призывах к протестам перерезал себе горло в минском суде Политика, 15:12 Адвокат сообщил о побеге обвиняемого в убийстве гея из суда Общество, 15:11 Подарки для своих волос: фен, стайлер и выпрямитель РБК и Dyson, 15:09 На матч Евро-2020 с Данией не допустят более 2 тыс. россиян Спорт, 15:07 Канада после поражения сохранила шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею Спорт, 15:04 Что может сломить сопротивление грузоперевозчиков оцифровывать бизнес Pro, 14:40 Интервью главы ВТБ о риске новых санкций и главном выводе пандемии. Видео Финансы, 14:38
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  

В подмосковной больнице перепутали документы живого и умершего пациентов

Солнечногорская областная больница
Солнечногорская областная больница (Фото: solnob.ru)

В Солнечногорской областной больнице медицинские документы пациента, который перенес инсульт, перепутали с документами умершего пациента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области.

В минздраве отметили, что в больнице проводится проверка после того, как были перепутаны медицинские документы пациентов.

В пресс-службе добавили, что родственники в курсе случившегося. «Пациенту будет оказана вся необходимая юридическая помощь в оформлении документов, а также предложена медицинская реабилитация в ведущей профильной клинике», — говорится в сообщении.

Как сказали в ведомстве, на время проверки лечащий врач отстранен от работы. «По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников и в случае необходимости приняты меры административного характера», — указали в подмосковном минздраве.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 12 мая Григория Васильева увезли в Солнечногорскую областную больницу с диагнозом «инсульт», через пять дней родственникам сообщили, что он умер. Когда в морге им выдали тело умершего, оказалось, что этот человек не был похож на Васильева, однако его все равно похоронили. Позже выяснилось, что Васильев жив. Он лежал в палате с похожим на него пожилым мужчиной, а сотрудница больницы забыла сообщить, что поменяла их местами на кроватях.

Сейчас Васильеву требуется реабилитация, но после инсульта он не может говорить, чтобы подтвердить свою личность, и по документам еще считается мертвым.

В Кемеровской области объявили умершим живого человека с COVID-19
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В октябре 2020 года в селе Шабаново Кемеровской области семья похоронила своего родственника, который находился в Кемеровском доме-интернате и заразился коронавирусом. Мужчину хоронили в закрытом гробу, однако через неделю родным «умершего» позвонили из администрации интерната и сообщили, что мужчина жив. Позже выяснили, что из дома престарелых госпитализировали двоих человек, но перепутали документы и привезли одного человека под другим именем. В министерстве здравоохранения Кемеровской области объявили проверку ведомства.

Солнечногорск Больница Минздрав врачебная ошибка новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Кемеровской области объявили умершим живого человека с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter