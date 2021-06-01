В подмосковной больнице перепутали документы живого и умершего пациентов

Солнечногорская областная больница (Фото: solnob.ru)

В Солнечногорской областной больнице медицинские документы пациента, который перенес инсульт, перепутали с документами умершего пациента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области.

В минздраве отметили, что в больнице проводится проверка после того, как были перепутаны медицинские документы пациентов.

В пресс-службе добавили, что родственники в курсе случившегося. «Пациенту будет оказана вся необходимая юридическая помощь в оформлении документов, а также предложена медицинская реабилитация в ведущей профильной клинике», — говорится в сообщении.

Как сказали в ведомстве, на время проверки лечащий врач отстранен от работы. «По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников и в случае необходимости приняты меры административного характера», — указали в подмосковном минздраве.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 12 мая Григория Васильева увезли в Солнечногорскую областную больницу с диагнозом «инсульт», через пять дней родственникам сообщили, что он умер. Когда в морге им выдали тело умершего, оказалось, что этот человек не был похож на Васильева, однако его все равно похоронили. Позже выяснилось, что Васильев жив. Он лежал в палате с похожим на него пожилым мужчиной, а сотрудница больницы забыла сообщить, что поменяла их местами на кроватях.