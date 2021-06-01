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Умер участвовавший в расследовании гибели «Курска» вице-адмирал Сухачев

Юрий Сухачев
Юрий Сухачев (Фото: submariners.ru)

Умер вице-адмирал Юрий Сухачев, который принимал участие в расследовании гибели подводной лодки «Курск». Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота.

Сухачеву было 75 лет, он скончался 30 мая. В пресс-службе уточнили, что прощание с вице-адмиралом состоится 2 июня, его похоронят на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ.

Сухачев в составе правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подлодки «Курск»: руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта подъема подлодки.

Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж «Курска»
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Подъём&nbsp;подводного ракетного крейсера &laquo;Курск&raquo; в доке судоремонтного завода в Росляково, Мурманская область, 23 октября 2001г.

Сухачев родился 28 апреля 1946 года в Петербурге. В 1970 году он окончил факультет морских баллистических ракет Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола, а через шесть лет — высшие специальные офицерские классы ВМФ. С 1976 по 1979 год Сухачев был помощником командира и старшим помощником командира атомной подлодки К-210 проекта 667А «Навага», а позднее командиром К-207.

В 1986 году он окончил Военно-морскую академию и стал начальником штаба 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, этот пост он занимал до 1988 года. После окончания Военной академии Генерального штаба в 1990 году Сухачев командовал дивизией и флотилией подводных лодок. В 1999 году был начальником Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий, в 2003 был уволен в запас. В тот же год он стал заместителем директора на предприятии «Аврора», изготавливающем автоматизированные системы.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. Согласно официальным данным, на подводной лодке произошел взрыв торпеды, из-за чего сдетонировали остальные. В результате несколько отсеков оказались разрушены, а подводная лодка легла на дно. Все находившиеся на борту 118 моряков и офицеров погибли.

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