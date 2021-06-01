Умер участвовавший в расследовании гибели «Курска» вице-адмирал Сухачев

Юрий Сухачев (Фото: submariners.ru)

Умер вице-адмирал Юрий Сухачев, который принимал участие в расследовании гибели подводной лодки «Курск». Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота.

Сухачеву было 75 лет, он скончался 30 мая. В пресс-службе уточнили, что прощание с вице-адмиралом состоится 2 июня, его похоронят на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ.

Сухачев в составе правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подлодки «Курск»: руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта подъема подлодки.

Сухачев родился 28 апреля 1946 года в Петербурге. В 1970 году он окончил факультет морских баллистических ракет Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола, а через шесть лет — высшие специальные офицерские классы ВМФ. С 1976 по 1979 год Сухачев был помощником командира и старшим помощником командира атомной подлодки К-210 проекта 667А «Навага», а позднее командиром К-207.