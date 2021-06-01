Путин внес проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который даст Генеральной прокуратуре полномочия представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, Генпрокуратура обладает инструментами как для обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод человека, так и для защиты интересов России в международных судебных процессах. Кроме того, у нее есть полномочия по истребованию материалов дел из судов и следственных органов, что позволит обеспечить необходимый уровень взаимодействия госорганов и эффективность работы по представлению интересов России, указывается в документе.

«Сочетание полномочий Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением закона и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина с функцией по представлению интересов в Европейском суде по правам человека позволит обеспечить защиту прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалоб против Российской Федерации, с момента их подачи до исполнения постановления суда», — говорится в пояснительной записке.

С идеей передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в ЕСПЧ к Путину в марте обратился генеральный прокурор Игорь Краснов, писал РБК. Он указывал, что внесенные в Конституцию в прошлом году изменения повысили статус его ведомства. Генпрокуратура, выполняя функции, связанные с выдачей и взаимной помощью по уголовным делам, стоит «на острие взаимодействия с зарубежными партнерами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемых в иностранных государствах», отмечал Краснов.