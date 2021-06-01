Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Украина, Прибалтика, Чехия и Грузия должны извиниться за свои требования к России и перестать обвинять ее в проблемах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Правильно было бы принести извинения и начать отношения, думая о будущем», — написал Володин.

Так, председатель Госдумы отметил, что Украина требует компенсировать потерю доходов от транзита российского газа из-за строительства «Северного потока-2», а Чехия — из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, в организации которых власти страны обвиняют российские спецслужбы. Прибалтика, по словам Володина, требует компенсации за советский период.

По мнению Володина, вышеперечисленные страны проявляют неблагодарность по отношению к России. Он напомнил, что Москва взяла на себя обязательства по выплате долгов СССР после его распада.