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Политика ,  
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Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Украина, Прибалтика, Чехия и Грузия должны извиниться за свои требования к России и перестать обвинять ее в проблемах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Правильно было бы принести извинения и начать отношения, думая о будущем», — написал Володин.

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Политика
Фото:Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Так, председатель Госдумы отметил, что Украина требует компенсировать потерю доходов от транзита российского газа из-за строительства «Северного потока-2», а Чехия — из-за взрывов боеприпасов в Врбетице, в организации которых власти страны обвиняют российские спецслужбы. Прибалтика, по словам Володина, требует компенсации за советский период.

По мнению Володина, вышеперечисленные страны проявляют неблагодарность по отношению к России. Он напомнил, что Москва взяла на себя обязательства по выплате долгов СССР после его распада.

«Будьте благодарны: граждане России не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз», — написал Володин.

О необходимости подготовить механизмы компенсации за потерю доходов от транзита российского газа заявлял 29 мая бывший глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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Он считает, что Россия должна гарантировать дополнительные объемы поставок газа и дополнительные контракты еще на пять лет. В случае нарушения этих гарантий Москва должна будет компенсировать ущерб, предлагает Коболев. По его словам, в ином случае Киев потеряет $3 млрд в год.

Вячеслав Володин Украина Прибалтика извинения
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