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В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Доказательства причастности России к взрывам во Врбетице должны быть предоставлены до начала любых разговоров о компенсации. Так член комитета по экономической политике Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с РБК отреагировал на требования чешских властей к России о выплате компенсации за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году.

«Для того, чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной. Только после этого появится предмет обсуждения», — сказал сенатор.

По мнению Морозова, таких доказательств нет, а властям Чехии известно, что взрыв связан только с болгарской фирмой и чешскими партнерами, которые хранили на своей территории эти боеприпасы.

Он отметил, что США совместно с Великобританией продолжают оперировать сценарием давления на Россию. По его словам, «этот сценарий начался задолго до ситуации со Скрипалями, которая тоже была раскручена западными СМИ по решению англичан».

С его мнением солидарен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который сказал РБК, что подобные обвинения являются частью «русоненавистнической политики Европы».

«Есть известная украинская пословица: «что бы ни происходило в украинской семье, во всем виновата невестка». Тут приблизительно такая же ситуация — что бы ни случилось в Европе, они во всем обвиняют Россию», — сказал он.

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«Конечно же никто ничего выплачивать не будет. Я убежден на 100%, что Россия к этому событию в Чехии не имеет никакого отношения», — подытожил он.

Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов во Врбетице
Политика
Cклад боеприпасов во Врбетице

Ранее сообщалось о требовании Чехии к России компенсации в миллиард крон ($47 млн) из-за взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. «Самый верный путь, который, по-видимому, является путем международной компенсации, в соответствии с международным правом», — сказала министр финансов республики Алена Шиллерова.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в декабре 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие компании болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Расследование продолжалось с 2014 года, однако лишь 17 апреля 2021 года власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Обвинения в адрес России вызвали дипломатический скандал и привели к взаимной высылке дипломатов из Москвы и Праги, а также из стран которые выразили солидарность с чешскими мерами. Россия все обвинения в причастности к взрывам неоднократно отрицала.

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