В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Доказательства причастности России к взрывам во Врбетице должны быть предоставлены до начала любых разговоров о компенсации. Так член комитета по экономической политике Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с РБК отреагировал на требования чешских властей к России о выплате компенсации за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году.

«Для того, чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной. Только после этого появится предмет обсуждения», — сказал сенатор.

По мнению Морозова, таких доказательств нет, а властям Чехии известно, что взрыв связан только с болгарской фирмой и чешскими партнерами, которые хранили на своей территории эти боеприпасы.

Он отметил, что США совместно с Великобританией продолжают оперировать сценарием давления на Россию. По его словам, «этот сценарий начался задолго до ситуации со Скрипалями, которая тоже была раскручена западными СМИ по решению англичан».