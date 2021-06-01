В Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка
Рядом с поселком Бишкиль в Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка, сообщает региональное следственное управление на транспорте СК.
«По факту смертельного железнодорожного травмирования ребенка на Южно-Уральской железной дороге неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел 1 июня примерно в 03:00 (01:00 мск) на 2049-м километре 6-го пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги.
Следователи опрашивают близких родственников пострадавшего, выясняют условия его проживания и воспитания, ищут очевидцев, а также выясняют, какой именно поезд его сбил.