В Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка

О пропаже ребенка ранее сообщало местное издание «74.ру» со ссылкой на одного из волонтеров, участвовавших в поисках мальчика. Тело погибшего обнаружили в 300 метрах от дома.

Родственники сказали изданию, что ребенок страдал аутизмом и не разговаривал. «74.ру» отмечает, что, по предварительной информации, семья мальчика на учете в органах соцзащиты не состояла.