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В Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка

Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Рядом с поселком Бишкиль в Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка, сообщает региональное следственное управление на транспорте СК.

«По факту смертельного железнодорожного травмирования ребенка на Южно-Уральской железной дороге неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

По данным следствия, инцидент произошел 1 июня примерно в 03:00 (01:00 мск) на 2049-м километре 6-го пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги.

Следователи опрашивают близких родственников пострадавшего, выясняют условия его проживания и воспитания, ищут очевидцев, а также выясняют, какой именно поезд его сбил.

О пропаже ребенка ранее сообщало местное издание «74.ру» со ссылкой на одного из волонтеров, участвовавших в поисках мальчика. Тело погибшего обнаружили в 300 метрах от дома.

Родственники сказали изданию, что ребенок страдал аутизмом и не разговаривал. «74.ру» отмечает, что, по предварительной информации, семья мальчика на учете в органах соцзащиты не состояла.

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