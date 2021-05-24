В Малайзии при столкновении поездов пострадали более 160 человек

Фото: Xinhua / Global Look Press

В столице Малайзии Куала-Лумпуре столкнулись два пассажирских поезда, пострадали минимум 166 человек, сообщил министр транспорта страны Ви Ка Сионг, передает Malay Mail.

«47 человек получили серьезные травмы», — уточнил министр. Все раненые эвакуированы с места происшествия. Люди в тяжелом состоянии госпитализированы.

По словам министра, один поезд был с пассажирами, в нем находились 232 человека. Другой состав шел порожняком, его запуск был пробным. Полиция уточнила, что пустой поезд должен был идти по другому пути. По ее данным, тестируемый состав вел машинист, вторым автономно управляла навигационная система.

Авария произошла в туннеле, поезда столкнулись в лоб. Один состав двигался со скоростью 20 км/ч, другой — около 40 км/ч.