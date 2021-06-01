В Красноярском крае 13-летнего подростка насмерть придавило бревнами

Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском городе Канск 13-летнего школьника насмерть придавило бревнами на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «МегаЛес», сообщается на сайте регионального управления СК.

«31 мая 2021 года пять подростков через незапертую калитку прошли на территорию лесоперерабатывающего предприятия, забрались на штабель бревен высотой около пяти метров и стали спускаться вниз. В какой-то момент бревна покатились и придавили школьника», — говорится в сообщении.

При этом местное издание NGS24 со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда Канска Виктор Шкарубу передает, что подростков было четверо, а чтобы попасть на территорию частного предприятия они проделали дыру в заборе.

По словам Шкарубы, инцидент произошел 31 мая в 20:00 (16:00 мск). На территории предприятия подростки играли в догонялки. Во время игры одного из них зацепило бревном и потащило под остальные бревна. Трое его товарищей успели отпрыгнуть и таким образом спастись.