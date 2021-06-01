МИД объяснил восстановление военной инфраструктуры России в Арктике

Военная активность России в Арктике не создает угрозы безопасности для других государств, а восстановление инфраструктуры там ведется для обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении», — сказал Корчунов.

По его словам, это имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики России. В Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта страны, добавил Корчунов.

Он также отметил, что Россия хочет создать безопасные условия для реализации «масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны».