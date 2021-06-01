Политика , 01 июн, 06:14
0
В России вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи
В России с 1 июня вступает в силу запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. Соответствующий закон ранее подписал президент страны Владимир Путин.
Исключение сделано для случаев заключения оператором связи договоров об оказании услуг в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого.
Также разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы (ЕБС).
Материал дополняется