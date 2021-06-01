В России вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи

В России с 1 июня вступает в силу запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. Соответствующий закон ранее подписал президент страны Владимир Путин.

Исключение сделано для случаев заключения оператором связи договоров об оказании услуг в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого.

Также разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете. При этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы (ЕБС).

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