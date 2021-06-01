СМИ узнали об отправке делегации ФРГ в США для обсуждения Nord Stream 2

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направит в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

По данным агентства, в США в составе немецкой делегации направятся советник канцлера по внешней политике Ян Хеккер и ее главный экономический советник Ларс-Хендрик Реллер. В Вашингтоне представители Германии встретятся с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

В мае Вашингтон включил в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Помимо этого, под санкции подпали 13 судов, в частности трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Балтийский исследователь».

При этом администрация Байдена не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это сделано исходя из в национальных интересов США. В свою очередь Байден отметил, что введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.