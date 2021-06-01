СМИ назвали причину приостановки выпуска автомобилей на АвтоВАЗе

Компания АвтоВАЗ на два дня приостановит выпуск автомобилей Lada Granta из-за проблем с поставками компонентов Bosch. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам еще одного источника издания, проблемы с поставками связаны с локдауном в Малайзии. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией власти ужесточили ограничительные меры на срок с 1 по 14 июня. У Bosch в Малайзии есть три производственных предприятия и отдел исследований и разработок.

Bosch является поставщиком электроники для АвтоВАЗа и членов альянса Renault-Nissan. Как передает «Коммерсантъ», в других компаниях альянса пока не видят рисков приостановки выпуска автомобилей.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания прекратит производить автомобили 2 и 3 июня из-за недостатка комплектующих. Уточнялось, что выпуск будет остановлен на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0 — несколько популярных моделей, в том числе Nissan Almera) и № 5 (производство Granta).