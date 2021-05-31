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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ на два дня приостановит выпуск нескольких моделей

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» прекратит производить автомобили 2 и 3 июня из-за недостатка комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Там уточнили, что выпуск будет остановлен на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0 — несколько популярных моделей, в том числе Nissan Almera) и № 5 (производство Granta).

В АвтоВАЗ считают, что этот перерыв не повлияет на доступность машин в салонах и дилерских центрах. Возобновить производство планируется 4 июня, отметили в компании.

АвтоВАЗ остановил сборку Lada в Казахстане
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

24 февраля АвтоВАЗ остановил сборку автомобилей Lada в Казахстане. Конвейер на предприятии «Азия Авто» был в первый раз остановлен еще в ноябре из-за претензий властей, сообщавших о нарушениях обязательств. В начале февраля специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития к заводу и постановил вернуть государству почти 174 млрд тенге (более 30 млрд руб.) полученных льгот. До этого заводу «Азия Авто» возвращали утилизационный сбор и предоставляли льготы на основании соглашения — компания должна была выполнить обязательства по введению в эксплуатацию мощностей по промышленной сборке, но не сделала этого. Проиграв в суде, компания начала массовые сокращения.

«АвтоВАЗ» поставки Lada Автомобили
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