Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем

Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «РИА Новости».

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщили в ведомстве.

После разворота американского военного самолета от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В центре управления обороной добавили, что нарушения государственной границы допущено не было.