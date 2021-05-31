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Политика ,  
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Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем

Су-27
Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «РИА Новости».

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщили в ведомстве.

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии
Политика
МиГ-31

После разворота американского военного самолета от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В центре управления обороной добавили, что нарушения государственной границы допущено не было.

27 мая в пресс-службе Северного флота сообщали РБК, что российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух над Баренцевым морем для сопровождения норвежского военного самолета.

США Балтийское море бомбардировщик Су-27
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