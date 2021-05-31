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Пандемия коронавируса ,  
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Макрон привился от коронавируса

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Мы с Брижит (жена Эмманюэля Макрона. — РБК) вакцинировались, как и уже 25 млн французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких», — написал французский президент.

Макрон допустил обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
Общество
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Ранее Макрон допустил ввод обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных групп граждан.

«Все варианты возможны», — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к идее обязательной вакцинации.

До этого Национальная медицинская академия Франции рекомендовала ввести обязательную вакцинацию против COVID-19. В ведомстве заявили, что на первом этапе она будет необходима для представителей определенных профессий, которые подвержены серьезному риску заболевания, а затем — и для всего населения страны, чтобы добиться появления коллективного иммунитета.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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