Макрон привился от коронавируса

Эмманюэль Макрон (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Мы с Брижит (жена Эмманюэля Макрона. — РБК) вакцинировались, как и уже 25 млн французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких», — написал французский президент.

Ранее Макрон допустил ввод обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных групп граждан.

«Все варианты возможны», — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к идее обязательной вакцинации.