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Политика ,  
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Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов из Белоруссии

Фото: Bayne Stanley / Zuma / Global Look Press
Фото: Bayne Stanley / Zuma / Global Look Press

Власти Республики Кипр заблокировали до 28 августа авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации Министерства транспорта страны.

«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

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Фото: Ian Waldie / Getty Images

По данным агентства, самолеты государственной белорусской компании «Белавиа» выполняли на Кипр пять рейсов в неделю.

Ранее в пресс-службе «Белавии» сообщили о приостановке рейсов в Ларнаку с 29 мая по 30 июня 2021 года.

Санкции против «Белавии» были введены несколькими европейскими странами из-за инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. Борт следовал из Афин в Вильнюс, но экипажу пришлось изменить курс, лайнер экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о бомбе. Взрывных устройств на борту на нашли, зато белорусские силовики сняли с рейса бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу. Обоих арестовали на два месяца.

Некоторые страны, в том числе Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия приостановили разрешение на полеты, выданное «Белавией», а несколько государств запретили Белоруссии использовать свое воздушное пространство. Расследование произошедшего начала Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Генеральный директор «Белавии» Игорь Чергинец назвал решение об ограничении полетов до начала международного расследования попранием основ демократии. По его словам, авиакомпания никаким боком не имеет отношение к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.

Белоруссия Кипр полеты воздушное пространство
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