Солист Мариинского театра вышел из комы после падения с самоката

Давид Залеев (Фото: Давид С.О.Н Залеев / VK)

Солист балета Мариинского театра 31-летний Давид Залеев пришел в сознание после комы, в которую попал в результате падения с самоката. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

В театре уточнили, что состояние Залеева улучшилось, он сейчас в больнице, но находится в сознании и дышит самостоятельно.

Двенадцатого мая в Петербурге Залеев упал с электросамоката. Через несколько дней он впал в кому. Залееву провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг.

Залеев входит в группу Мариинского театра с 2013 года. До этого он учился в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, в 2008 году окончил Башкирский хореографический колледж, в 2008-2013 годах был солистом Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Залеев играл в таких постановках, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Медный всадник». Залеев — заслуженный артист Северной Осетии, лауреат Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, артистов балета «Арабеск», конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», лауреат театральной премии Республики Татарстан «Тантана».