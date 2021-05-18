Солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

По данным издания, инцидент произошел 12 мая в Санкт-Петербурге. В настоящее время Залееву провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг.

«Комсомольская правда-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что на месте происшествия артиста балета нашли в состоянии острого отравления алкоголем.

«Опрашивать его было невозможно — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — пояснил газете источник.