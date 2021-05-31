Вирусологи оценили слова об «эфемерной защите масок»

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Ношение маски может вызвать ложное чувство безопасности, и стоит помнить, что маска в большей степени защищает окружающих, нежели ее носителя. Об этом заявил РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Маска защищает больше окружающих от вас, чем вас самих от окружающих. Человек — социально активный, много передвигается, контактирует с людьми», — заявил Чепурнов.

Врач рассказал, что, согласно современным исследованиям, большой процент заражений дают так называемые суперраспространители — социально активные и физически здоровые люди, которые могут перенести всю болезнь или ее начало без симптомов. При этом они много передвигаются, за счет чего способны заразить большое количество людей.

«Суперраспространителями» являются буквально несколько процентов зараженных — как правило здоровые физически люди. И единственный способ ограничить потенциал заражения в таком случае — носить маску, которая этот «выхлоп» просто гасит», — добавил он.