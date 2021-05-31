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Вирусологи оценили слова об «эфемерной защите масок»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ношение маски может вызвать ложное чувство безопасности, и стоит помнить, что маска в большей степени защищает окружающих, нежели ее носителя. Об этом заявил РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Маска защищает больше окружающих от вас, чем вас самих от окружающих. Человек — социально активный, много передвигается, контактирует с людьми», — заявил Чепурнов.

Врач рассказал, что, согласно современным исследованиям, большой процент заражений дают так называемые суперраспространители — социально активные и физически здоровые люди, которые могут перенести всю болезнь или ее начало без симптомов. При этом они много передвигаются, за счет чего способны заразить большое количество людей.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Суперраспространителями» являются буквально несколько процентов зараженных — как правило здоровые физически люди. И единственный способ ограничить потенциал заражения в таком случае — носить маску, которая этот «выхлоп» просто гасит», — добавил он.

Гораздо более эффективным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией Чепурнов считает вакцинацию. Он отметил, что как специалист удивлен тому, что в обществе существует большое количество людей, считающих прививки опасными для здоровья.

«Мне вообще удивительно как мы дожили до XXI века и вдруг столкнулись с таким к ним негативом. Вакцинирование качественно изменило жизнь человечества, прекратило цикл мощных вымираний, с которым мы периодически сталкивались, регулярно ведь в ряде регионов могло погибать до 90% населения», — рассуждает Чепурнов.

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Соглашается со своим коллегой и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он также напоминает, что маска больше защищает окружающих от носителя вируса.

«Маска защищает в основном «на выходе» — других от носителя вируса, в меньшей степени — «на входе», здорового человека от вируса», — заявил он.

Он также отметил, что многие люди, нося маски, ощущают ложное чувство безопасности, из-за которого пренебрегают прививками. В то же время, он считает, что мотивировать людей делать прививки могли бы какие-нибудь льготы.

«Ложное чувство безопасности может возникать, и есть люди, которые упорно не прививаются от COVID-19, но исправно носят маски. Это неправильно.
Льготы для вакцинированных можно и нужно применять, но разрешать отказаться от мер индивидуальной защиты не стоит», — отметил он.

Аграновский отметил, что привитые люди все равно могут быть переносчиками вируса, так что отказываться от масок им нельзя.

«Привитые люди могут легко переносить инфекцию, но быть ее распространителями, хотя и в меньшей степени, чем непривитые — в силу уменьшенной дозы выделяемого при кашле вируса», — добавил он.

О «ложном чувстве безопасности» высказался в своем Telegram канале врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что часто слышит от окружающих, что прививка им не нужна, так как они носят маски, и напомнил — маска защищает окружающих от уже больного, но не здорового человека от вируса.

коронавирус маски вакцинация новости
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