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Политика ,  

НАТО ограничит доступ в свою штаб-квартиру представителям Белоруссии

Штаб-квартира НАТО, Брюссель
Штаб-квартира НАТО, Брюссель (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО собираются ограничить. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

«Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что альянс решительно осудил посадку самолета Ryanair в Минске.

Генсек добавил, что 1 июня главы МИД и Минобороны государств — членов НАТО обсудят ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Афганистане, а также подготовку к саммиту альянса, который 14 июня пройдет в Брюсселе.

НАТО отреагировало на экстренную посадку самолета в Минске
Политика

24 мая Европейский совет решил закрыть небо Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Это произошло после того, как в Минске экстренно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Экипажу пришлось изменить курс и совершить посадку в белорусской столице из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным.

Среди пассажиров на борту был бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а после арестовали. Минск обвиняет Протасевича в организации беспорядков, также КГБ внес его в список террористов.

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По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

Йенс Столтенберг НАТО штаб-квартира Белоруссия
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