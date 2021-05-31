НАТО ограничит доступ в свою штаб-квартиру представителям Белоруссии

Штаб-квартира НАТО, Брюссель (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО собираются ограничить. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

«Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что альянс решительно осудил посадку самолета Ryanair в Минске.

Генсек добавил, что 1 июня главы МИД и Минобороны государств — членов НАТО обсудят ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Афганистане, а также подготовку к саммиту альянса, который 14 июня пройдет в Брюсселе.