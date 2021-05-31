Опубликовано видео из квартиры убитой в подмосковном Щелково семьи

Видео: gsuskmosob/instagram

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Следственный комитет показал видео из квартиры в подмосковном городе Щелково, где ранее обнаружили убитыми четырех членов семьи — двух взрослых и двух детей. На записи показана работа сотрудника СК.

Тела четырех человек обнаружили в подмосковной квартире 30 мая. Погибшими оказались 40-летний мужчина, 40-летняя женщина и двое детей 17 и 11 лет. По данным СК, на телах трех погибших были многочисленные ножевые ранения, а рядом с телом мужчины была обнаружена бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что убийство произошло около месяца назад, но известно о нем стало только сейчас.