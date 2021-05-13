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Выборы в Госдуму ,  
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Солистка «Тату» на праймериз единороссов раскритиковала реформу пенсий

Video

Экс-участница поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, в котором объяснила причину своего выдвижения в депутаты от Ивановской области и раскритиковала пенсионную реформу. Видеообращение опубликовано на сайте праймериз «Единой России».

«Я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны. Сейчас все происходит не так. Ярчайшим примером является пенсионная реформа, подарившая гражданам работу до гробовой доски», — говорит Волкова.

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По словам певицы, она баллотируется в Госдуму от Ивановской области, поскольку хочет заниматься проблемами регионов России. «Я вижу, как деградируют наши регионы. Упадок и неверие поглотили почти все регионы. Россия — это не только Москва и Питер, это регионы», — заявила Волкова.

Ранее певица сообщила об участии в праймериз «Единой России» у себя в Instagram.

Выборы в Государственную думу VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года, в единый день голосования.

Сейчас депутатом Госдумы от Кинешемского одномандатного округа Ивановской области, от которого планирует выдвигаться Волкова, является Юрий Смирнов — экс-председатель совета директоров ООО «Компания «Русское общество свободных шинников — Нефтехим».

Единая Россия Ивановская область пенсионная реформа Группа "Тату"
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