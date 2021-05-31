На Камчатке перестали принимать карты в магазинах после сбоя с интернетом

Авария у основного поставщика связи на полуострове парализовала работу банковской сферы, торговли и госорганов. Причина — обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ

Фото: Александр Петров / ТАСС

На Камчатке из-за аварии на канале связи «Ростелекома» абоненты остались без интернета и телефонной связи, также парализована работы банковской сферы и торговли. Об этом сообщает местный портал «Кам24». Кроме того, последствия аварии затронули делопроизводство в частных и государственных учреждениях, в некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные в связи со сбоем системы учета товарооборота, которая тоже завязана на интернете.

В 15:06 по камчатскому времени (06:06 мск) был зафиксирован аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк — Дальний, сообщил РБК представитель «Ростелекома». По его словам, специалисты компании прибыли на место повреждения. «Причина — обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ (обнаружена вырытая траншея). Ведутся восстановительные работы», — сказал представитель «Ростелекома», пояснив, что в компании уточняют масштаб аварии.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента с Камчатки добавляет, что с 15:10 по местному времени там нет сотовой связи у провайдеров «Билайн», «Мегафон», Tele2, также отсутствует мобильный интернет и кабельное ТВ. «Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке.

По состоянию на 19:00 по камчатскому времени (10:00 мск), связь на полуострове не восстановлена, добавляет «Кам 24».