Политтехнолог после выхода из СИЗО в Минске представит фильм о протестах

Виталий Шкляров (Фото: Катерина Преснецова / Flickr)

В Таллине закончились съемки российско-эстонского художественного фильма «Минск». Продюсером ленты выступил политтехнолог Виталий Шкляров, который был задержан в Белоруссии в июле прошлого года и провел в белорусском СИЗО более двух месяцев, но был отпущен в октябре.

«Это моя инициатива и других людей, которым небезразлична судьба Белоруссии. Мы планируем выходить с фильмом на все фестивали. Ближайшая подача — Венеция, затем Берлин и Канны. Потом будем выходить в прокат — в Эстонии и в идеале в России», — рассказал РБК Шкляров. По его словам, часть денег на съемки дал эстонский Институт кино — около 80 тысяч евро.

Режиссером ленты выступил россиянин Борис Гуц («Фагот», «Смерть нам к лицу»). По сюжету молодожены Павел и Юля августовской ночью в разгар протестов выходят из дома, чтобы сходить в магазин, но в течение полутора часов их жизнь полностью меняется, они оказываются жертвами полицейского произвола. Фильм снят одним непрерывным дублем.

Съемки прошли в Эстонии, потому что фильм не дали снимать в России, сказал РБК режиссер Борис Гуц. По его словам, команда планировала начать съемки еще в ноябре прошлого года, для этого были отобраны девять подходящих по картинке подмосковных городов и Тула. Но в каждом отказывала либо местная мэрия, либо местное УМВД. «Официально — по причине сложной эпидемиологической обстановки, но кулуарно говорили, что, если они разрешат, то Россия как будто займет одну из сторон в противостоянии внутри дружественного государства», — говорит Гуц. При этом, по его словам, еще до отказов их просили не использовать на съемках бело-красно-белые флаги.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации города Тулы.