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Экономика ,  
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Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов

Аэродром села Богучаны
Аэродром села Богучаны (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть для обслуживания воздушных судов 44 аэродрома не повлечет за собой закрытия аэропортов. Об этом РБК сообщили в Росавиации.

В пресс-службе добавили, что документ предусматривает перевод данных аэродромов из категории «аэродром гражданской авиации» в категорию «посадочная площадка», что не повлечет за собой уменьшение числа рейсов и снижение пассажиропотока.

«Распоряжение издано в целях уменьшения финансовой нагрузки на операторов аэропортов. Перевод инициируется операторами аэродромов в целях оптимизации финансовой деятельности и не предполагает снижение интенсивности полетов воздушных судов и объемов перевозок», — заверили в Росавиации.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Ранее, 26 мая, Мишустин подписал распоряжение закрыть для обслуживания воздушных судов гражданской авиации 44 аэродрома. В перечень вошли аэродромы Богучаны, Енисейск, Каменка, Комсомольск-на-Амуре (Дземги), Тура-МВЛ, Онега, Ярцево и другие. Основная часть из них расположена в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Красноярском крае и Иркутской области.

По данным Росавиации, сейчас 43 аэропорта, указанных в перечне, уже эксплуатируются в качестве посадочных площадок. Использование одного аэродрома — Комсомольск-на-Амуре (Дземги) — для коммерческих полетов гражданской авиации не предполагается.

Аэродромы Енисейск, Тура (МВЛ) и Ярцево в данный момент не используются для выполнения перевозок самолетами — там приземляются только вертолеты Ми-8.

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