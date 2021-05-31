Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов

Аэродром села Богучаны (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть для обслуживания воздушных судов 44 аэродрома не повлечет за собой закрытия аэропортов. Об этом РБК сообщили в Росавиации.

В пресс-службе добавили, что документ предусматривает перевод данных аэродромов из категории «аэродром гражданской авиации» в категорию «посадочная площадка», что не повлечет за собой уменьшение числа рейсов и снижение пассажиропотока.

«Распоряжение издано в целях уменьшения финансовой нагрузки на операторов аэропортов. Перевод инициируется операторами аэродромов в целях оптимизации финансовой деятельности и не предполагает снижение интенсивности полетов воздушных судов и объемов перевозок», — заверили в Росавиации.

Ранее, 26 мая, Мишустин подписал распоряжение закрыть для обслуживания воздушных судов гражданской авиации 44 аэродрома. В перечень вошли аэродромы Богучаны, Енисейск, Каменка, Комсомольск-на-Амуре (Дземги), Тура-МВЛ, Онега, Ярцево и другие. Основная часть из них расположена в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Красноярском крае и Иркутской области.