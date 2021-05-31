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ФСБ выявила около 100 подпольных оружейников в 25 российских регионах

Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

ФСБ России обнаружила 96 подпольных оружейников из 25 субъектов страны, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбытом. Об этом рассказали РБК в Центре общественных связей ведомства.

«Пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Подпольных оружейников выявили в Москве, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях, а также на Алтае, в Дагестане, Мордовии и Удмуртии.

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Фото:Никита Попов / РБК

В пресс-службе добавили, что также были изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — три пулемета, 45 автоматов, в том числе «АК-47» и «АК-74», девять пистолетов-пулеметов, семь самодельных взрывных устройств, 18 ручных гранат и более 93 тыс. патронов разного калибра, а также свыше 30 кг взрывчатых веществ.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В апреле ФСБ задержала 55 подпольных оружейников из 21 российского региона, в том числе Москвы, Московской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Забайкальского, Ставропольского, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев. Во время обысков силовики изъяли из незаконного оборота 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

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