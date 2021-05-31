В ДТП с маршруткой в Астраханской области пострадали шесть человек

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

В Приволжском районе Астраханской области произошло столкновение пассажирской газели и легкового автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в Instagram.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 07:06 по местному времени (06:06 мск) на автодороге село Образцово-Травино — Астрахань.

В маршрутке находились 12 человек, в легковом автомобиле — три человека. «Пострадавших шесть человек, из них один ребенок», — отметили в главке.

Разлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта, уточняется в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают пять сотрудников МЧС и две единицы техники.