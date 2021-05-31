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На Сахалине проверят падение ребенка в ведро с дезинфицирующим средством

Здание детского сада «Березка»
Здание детского сада «Березка» (Фото: dsberezka.reg-65.ru)

В Ногликах в детском саду «Березка» полуторогодовалая девочка упала в 20-литровое ведро с дезинфицирующим раствором. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Сахалинской области.

Согласно сообщению, ребенок перегнулся через край ведра, опрокинулся в раствор для обработки инвентаря, но в этот момент ее поймала сотрудница детского сада. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

В региональном минздраве уточнили агентству Sakhalin.Info, что девочку доставили в Центральную районную больницу и оказали ей экстренную помощь. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Девочку направят в областную детскую больницу в Южно-Сахалинске бортом санитарной авиации.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей
Общество
Фото:УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

«Это случилось у нас. Ребенок жив, его еще не транспортировали [бортом санитарной авиации], должны отправить около 17:00 по местному времени [09:00 мск]», — рассказали РБК в детском саду «Березка» поселка Ноглики.

В связи с падением ребенка в емкость с дезинфицирующим раствором региональное СУСК организовало проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала группа следователей.

В пресс-службе правительства региона заявили, что министерство образования Сахалинской области держит на контроле ситуацию в детском саду «Березка», передает агентство.

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