«Аэрофлот» открыл международный авиахаб в Красноярске

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Компания «Аэрофлот» открыла на базе аэропорта Красноярска новый международный авиахаб, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, передает ТАСС.

«Сегодня знаковый день для нашей компании и для региона. Мы открываем второй международный хаб после Шереметьево», — сказал он на церемонии открытия. По его словам, одним из главных международных направлений хаба станут республики СНГ и Китай, полеты в который из Красноярска планируют открыть к 2022 году.

Полубояринов отметил, что на первом этапе авиакомпания начнет выполнять полеты из Красноярска в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск. Гендиректор «Аэрофлота» также уточнил, что первоначально в Красноярске будут базироваться три самолета Boeing 737, а затем будут размещаться до пяти Superjet 100.

Губернатор края Александр Усс добавил, что в аэропорту открыли новую магистральную рулежную дорожку, которая увеличивает количество взлетов-посадок более чем в два раза.