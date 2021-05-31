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Общество ,  
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«Аэрофлот» открыл международный авиахаб в Красноярске

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Компания «Аэрофлот» открыла на базе аэропорта Красноярска новый международный авиахаб, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, передает ТАСС.

«Сегодня знаковый день для нашей компании и для региона. Мы открываем второй международный хаб после Шереметьево», — сказал он на церемонии открытия. По его словам, одним из главных международных направлений хаба станут республики СНГ и Китай, полеты в который из Красноярска планируют открыть к 2022 году.

Полубояринов отметил, что на первом этапе авиакомпания начнет выполнять полеты из Красноярска в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск. Гендиректор «Аэрофлота» также уточнил, что первоначально в Красноярске будут базироваться три самолета Boeing 737, а затем будут размещаться до пяти Superjet 100.

Губернатор края Александр Усс добавил, что в аэропорту открыли новую магистральную рулежную дорожку, которая увеличивает количество взлетов-посадок более чем в два раза.

Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Бизнес

«Аэрофлот» и международный аэропорт Красноярск подписали соглашение о создании хаба в конце марта 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса официальный запуск полетов перенесли на год.

Красноярск стал для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом после столичного Шереметьево. Планировалось, что к 2023 году годовой пассажиропоток авиакомпании в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

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