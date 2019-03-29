Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году

«Аэрофлот» и международный аэропорт Красноярск подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) авиакомпании в Емельяново, говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в РБК. Документ в ходе Красноярского экономического форума подписали заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов, губернатор Красноярского края Александр Усс и гендиректор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.

Панов назвал проект строительства хаба назвал «историческим и ключевым» и заявил о выполнении маршрутов в Южный федеральный округ​, Пекин и Азию с помощью «Аэрофлота», передает корреспондент РБК.

Красноярск станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом (после столичного Шереметьево), в нем будут базироваться современные самолеты, включая российские лайнеры Superjet-100 (SSJ-100). По словам Панова, таких суперджетов у аэропорта будет пять.

Летом 2018 года «Аэрофлот» заявил о новой пятилетней стратегии развития группы, которая предполагает создание баз в регионах России, в том числе в Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге. Всего к 2023 году «Аэрофлот» планирует увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.