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Общество ,  
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Эксперты предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая высокооплачиваемую работу, а затем воруя их банковские данные. Об этом сообщила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone, передает «РИА Новости».

«Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества «предложение работы», когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков», — говорится в сообщении.

В процессе «устройства на работу» соискателей просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или передать учетные данные для начисления обещанных выплат. В некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.

Крупные банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», — пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Он отметил, что в летний период мишенью таких схем могут стать студенты, которые ищут подработку.

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Ранее представители ВТБ, Почта Банка, Райффайзенбанка и «Открытия» сообщили РБК, что весной 2021 года зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. В Почта Банке уточнили, что мошенники звонили своим жертвам от имени полиции, ФСБ или ЦБ. Они побуждали обратиться в банк, стать клиентом и оформить кредит, а затем снять средства в банкомате и пополнить счета, подконтрольные мошенникам, через банкоматы сторонних банков.

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов предположил, что всплеск мошенничества по такому сценарию может быть вызван тем, что в руки мошенников попала крупная база данных, которая могла утечь из предприятий сферы интернет-торговли.

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