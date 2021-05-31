Эксперты предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая высокооплачиваемую работу, а затем воруя их банковские данные. Об этом сообщила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone, передает «РИА Новости».

«Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества «предложение работы», когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков», — говорится в сообщении.

В процессе «устройства на работу» соискателей просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или передать учетные данные для начисления обещанных выплат. В некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», — пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.