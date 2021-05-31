Депутат Рады развесил по Киеву билборды об историческом отставании Москвы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко расставил по Киеву билборды, которые указывают на историческое отставание Москвы от украинской столицы. Об этом депутат написал в Facebook.

«Ко Дню города развесил серию билбордов с особыми поздравлениями столицы с напоминанием об исторических достижениях <...> Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще лягушки квакали. Уверен, что в Кремле от этого пылает, но мы никогда не дадим об этом забыть», — сообщил Гончаренко.

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Ранее Гончаренко заявил, что территория Краснодарского края России является «украинской исторической», где еще 100 лет назад «говорили на мове».

Пресс-служба правительства края в ответ сообщила, что желание депутата о переходе края в состав Украины беспочвенно. «Наверное, украинской стороне стоило бы ориентироваться на мнение жителей региона, хотят ли они быть в составе Украины», — отметила пресс-служба.