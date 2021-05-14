Правительство Кубани ответило назвавшему регион украинским депутату Рады

Алексей Гончаренко (Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предположение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, что Краснодарский край может стать частью Украины, беспочвенно и не соответствует желаниям жителей региона, заявили РБК в пресс-службе правительства Краснодарского края.

«Наверное, украинской стороне стоило бы ориентироваться на мнение жителей региона, хотят ли они быть в составе Украины. Потому что сейчас это голословные заявления, ни на чем не основанные», — заявили там.

В пресс-службе также подчеркнули, что это не первое подобное мнение, высказанное украинской стороной: «В 2020 году наш губернатор уже комментировал нечто подобное».

13 мая депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Олег Гончаренко заявил в эфире «4 канала», что территория Краснодарского края является «украинской исторической», где еще 100 лет назад «говорили на мове».