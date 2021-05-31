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Политика ,  
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Семья Ярошенко попросила Байдена о помиловании летчика

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20-летнему заключению в США за контрабанду наркотиков, Виктория и Екатерина попросили президента США Джо Байдена о помиловании. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, передает ТАСС.

«Письмо было отправлено <...> на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю [США Энтони] Блинкену. Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене», — уточнил юрист.

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Общество
Константин Ярошенко

По его словам, прошение освободить летчика «основано на гуманитарных причинах», поскольку Ярошенко «страдает рядом заболеваний» и не может регулярно видеться с родственниками. Письмо подписали супруга Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина.

Виктория Ярошенко указала в просьбе, что они с дочерью за все время заключения россиянина (с 2011 года) могли увидеть его только два раза: в 2011 и 2018 годах. Причина в дорогой стоимости поездки из России в Штаты и проблемах с получением визы.

Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии, а затем экстрадировали в США, где ему предъявили обвинение в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет.

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В сентябре 2020-го защита Ярошенко сообщила, что россиянина собираются переводить в частную тюрьму и сейчас держат на карантине. Российский МИД направил ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения летчика из-за проблем со здоровьем. В декабре 2020-го адвокат осужденного Тарасов уточнял, что его клиент болен гипертонией, артритом и гиперлипидемией.

Джо Байден Константин Ярошенко помилование
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