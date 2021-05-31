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В России начался основной период сдачи ЕГЭ

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ, 31 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Расписание было утверждено Минпросвещения и Рособрнадзором.

Как передает ТАСС, первыми к проверке знаний уже приступили ученики из регионов Дальнего Востока.

В пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицию после стрельбы в школе в Казани
Общество
Фото:Артём Житенев / РИА Новости

Следом после географии, литературы и химии состоится самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в два дня, 3 и 4 июня.

Всего основной период сдачи ЕГЭ продлится с 31 мая по 2 июля. За это время сдать экзамены планируют более 724 тыс. человек, из них почти 630 тыс. — выпускники текущего года.

В дополнительный период экзамены назначены на 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. Досрочный этап в этом году отменили.

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В прошлом году Единый госэкзамен несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, в итоге его сдавали в период с 3 по 23 июля. Все выпускники школ могли получить аттестат без сдачи ЕГЭ, его результаты требовались для поступления в вуз.

ЕГЭ экзамены школьники
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