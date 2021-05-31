В России начался основной период сдачи ЕГЭ

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ, 31 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Расписание было утверждено Минпросвещения и Рособрнадзором.

Как передает ТАСС, первыми к проверке знаний уже приступили ученики из регионов Дальнего Востока.

Следом после географии, литературы и химии состоится самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в два дня, 3 и 4 июня.

Всего основной период сдачи ЕГЭ продлится с 31 мая по 2 июля. За это время сдать экзамены планируют более 724 тыс. человек, из них почти 630 тыс. — выпускники текущего года.