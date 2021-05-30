Бывший кремлевский повар сообщил о кулинарных предпочтениях Путина

Президент России Владимир Путин предпочитает мясо, а одним из любимых блюд заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева является рыба под кисло-сладким соусом. Об этом рассказал изданию Paris Match французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года.

«Перед началом рабочего дня армейские врачи проверяли мои продукты в лаборатории. Мне нужно было ждать их разрешения, чтобы накрыть стол для президента под пристальным наблюдением врачей и военных», — отметил Риго.

В то же время он добавил, что должен хранить государственную тайну, поэтому не может рассказать подробностей о своей работе в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об увлечениях главы государства. По его словам, главным хобби Путина является чтение. Российский лидер предпочитает историческую литературу и мемуары, добавил Песков.