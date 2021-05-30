На место стрельбы в Екатеринбурге направили бойцов СОБРа

Фото: Дина Веретельникова / ТАСС

На место стрельбы в жилом районе Екатеринбурга направили специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника Ura.ru, СОБР готовится штурмовать квартиру, из которой стреляет мужчина.

В пресс-службе главного управления МВД России по Свердловской области РБК сообщили, что на месте происшествия работают руководители УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина открыл стрельбу из окна дома. По данным ГУ МВД, он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что, по предварительной информации, стрелявший — бывший сотрудник полиции. ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что жителей подъезда эвакуировали, а территорию вокруг дома оцепили.