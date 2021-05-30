Греция до 7 июня продлила разрешение на въезд россиянам

Фото: Costas Baltas / Reuters

Агентство по гражданской авиации Греции (HCAA) продлило разрешение на въезд неограниченного количества иностранцев из отдельных стран до 7 июня. Об этом говорится на сайте ведомства.

В решении сохранены все условия для въезда, которые были указаны в документе от 14 мая. Тогда была отменены квоты по количеству граждан различных стран, которые могут посетить Грецию. От России Грецию могли посетить 4 тыс. россиян в неделю.

Кроме России, въезд в Грецию разрешен гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, Австралии, Северной Македонии, ОАЭ, США, Великобритании, Израиля, Канады, Белоруссии, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Китая, Кувейта, Украины, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Таиланда и Боснии и Герцеговины.

Граждане этих стран должны иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным вирусом или сертификат переболевшего.