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В Москве водитель не справился с управлением и вылетел в реку

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На Нагатинской набережной в Москве водитель Mini Cooper не справился с управлением и вылетел в Москву-реку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В районе 32-го дома на Нагатинской набережной водитель автомобиля Mini Cooper не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел в реку. В настоящий момент водителя спасли, он обратился в медучреждение за помощью», — говорится в сообщении.

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Как передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на время спасательной операции движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе было полностью перекрыто. Затем движение восстановили. 

В ноябре 2020 года автомобиль упал в Москву-реку недалеко от храма Христа Спасителя. По данным МЧС, водитель был в машине один, он не смог выбраться и погиб.

ДТП ГУ МВД по Москве Москва новости Москва-река
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