В Москве водитель не справился с управлением и вылетел в реку

На Нагатинской набережной в Москве водитель Mini Cooper не справился с управлением и вылетел в Москву-реку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В районе 32-го дома на Нагатинской набережной водитель автомобиля Mini Cooper не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел в реку. В настоящий момент водителя спасли, он обратился в медучреждение за помощью», — говорится в сообщении.

Как передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на время спасательной операции движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе было полностью перекрыто. Затем движение восстановили.