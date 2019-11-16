В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

В автомобиле Renault Logan находились три человека: водитель 1963 года рождения, ребенок девяти лет и пятимесячный младенец. У них зафиксировали переохлаждение средней степени. По данным МЧС, один из прохожих нырнул в воду, чтобы помочь вытащить детей на берег.

Как сообщает издание, инцидент произошел в 17:38 мск у дома 34 на набережной реки Фонтанки.

Ранее издание также со ссылкой на МЧС по Петербургу, сообщало, что в машине находились четыре человека, включая одного ребенка, и все они выбрались из воды самостоятельно.

В конце сентября автомобиль Volkswagen упал в Москву-реку, в результате чего погибли два человека. По данным управления ГИБДД по Москве, водитель не справился с управлением.