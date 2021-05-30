Премьер Баварии потребовал не медлить с одобрением «Спутника V»

В начале мая Bild сообщал, что переговоры с Россией о закупке «Спутника V» для Германии затягиваются. Россия не сможет поставить вакцину в ФРГ в июне—июле из-за недостатка сырья: поставки, как писала газета, могут осуществляться только за счет сокращения партий для Индии, однако это невозможно из-за ситуации с коронавирусом в азиатской стране. А поставки российской вакцины позже июля уже не понадобятся, так как подоспеют другие препараты, говорилось в статье.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в свою очередь, заявил, что «переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются», и не исключили, что Германия получит «Спутник V» «уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны».

В настоящее время в Евросоюзе разрешено применение вакцин, разработанных компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах, в том числе в государствах — членах Евросоюза — Венгрии и Словакии.