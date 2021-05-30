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Премьер Баварии потребовал не медлить с одобрением «Спутника V»

Маркус Зёдер
Маркус Зёдер (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно скорее одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Bild am Sonntag.

По его словам, вакцинация населения от COVID-19 не должна «запнуться».

«В первую очередь необходимо ускорить рассмотрение [заявки на одобрение] «Спутника V», — заявил Зёдер, отметив, что «нельзя медлить чисто по идеологической причине».

Ранее власти Баварии не исключали закупку 2,5 млн доз «Спутника V» в случае его одобрения EMA. Однако в федеральном правительстве Германии ожидают решение регулятора по российской вакцине не раньше сентября «из-за нехватки данных», сообщает издание.

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Фото:Mohammed Saber / EPA / ТАСС

В начале мая Bild сообщал, что переговоры с Россией о закупке «Спутника V» для Германии затягиваются. Россия не сможет поставить вакцину в ФРГ в июне—июле из-за недостатка сырья: поставки, как писала газета, могут осуществляться только за счет сокращения партий для Индии, однако это невозможно из-за ситуации с коронавирусом в азиатской стране. А поставки российской вакцины позже июля уже не понадобятся, так как подоспеют другие препараты, говорилось в статье.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в свою очередь, заявил, что «переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются», и не исключили, что Германия получит «Спутник V» «уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны».

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В настоящее время в Евросоюзе разрешено применение вакцин, разработанных компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах, в том числе в государствах — членах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Германия Бавария Спутник V коронавирус
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