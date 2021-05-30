Премьер Баварии потребовал не медлить с одобрением «Спутника V»
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно скорее одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Bild am Sonntag.
По его словам, вакцинация населения от COVID-19 не должна «запнуться».
«В первую очередь необходимо ускорить рассмотрение [заявки на одобрение] «Спутника V», — заявил Зёдер, отметив, что «нельзя медлить чисто по идеологической причине».
Ранее власти Баварии не исключали закупку 2,5 млн доз «Спутника V» в случае его одобрения EMA. Однако в федеральном правительстве Германии ожидают решение регулятора по российской вакцине не раньше сентября «из-за нехватки данных», сообщает издание.