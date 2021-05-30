Мишустин в поздравлении химикам напомнил о новых открытых элементах

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Благодаря труду и целеустремленности химиков в России открываются новые химические элементы. Об этом в своем поздравлении к российским химикам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Благодаря вашему труду, энергии, целеустремленности в нашей стране открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла», — написал премьер в своей поздравительной телеграмме.

Мишустин назвал современный химический процесс «одним из драйверов национальной экономики» и отметил динамичное развитие химической промышленности в России.

«Особых слов благодарности заслуживают все предприятия, которые в сложный период борьбы с коронавирусом в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты», — добавил Мишустин.