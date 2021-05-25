Захарова заявила о ведущихся в мире «вакцинных войнах»

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В мире ведутся «вакцинные войны», в том числе и против России. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую «вакцинную дипломатию», но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про «вакцинные войны», — сказала она в эфире.

По ее словам, с этим утверждением можно согласиться только с оговоркой, что если «вакцинные войны» и ведутся, то против России.

В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в условиях пандемии коронавируса Европа столкнулась с мировой войной нового типа, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцинации. Тогда он сказал, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

В начале марта в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах.