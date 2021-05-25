Захарова заявила о ведущихся в мире «вакцинных войнах»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 14:04
Еще один регион России заинтересовался обязательной вакцинацией от COVID Общество, 15:24 Одноклубник Овечкина не поможет сборной России на чемпионате мира Спорт, 15:19 Как заставить деньги работать и сформировать свой пенсионный капитал РБК и СберПервый, 15:19 Какую выгоду получил «Dostaевский» от создания единой ИТ-платформы Pro, 15:08 Лавров назвал откровенным разговор Патрушева и помощника президента США Политика, 15:07 Камеры выписали москвичам 2,6 тыс. штрафов за разговоры по телефону Авто, 14:58 В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для больных COVID Общество, 14:53 Захарова заявила о ведущихся в мире «вакцинных войнах» Политика, 14:52 Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию Политика, 14:49 Amediateka покажет специальный эпизод «Друзей» в России Стиль, 14:46 Бывший футболист Спартака заявил о готовности Зобнина уехать в Европу Спорт, 14:46 Скворцова сообщила о росте числа ментальных нарушений у перенесших COVID Общество, 14:44 Какие страны решили прекратить авиасообщение с Белоруссией. Инфографика Политика, 14:44 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 14:42
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Захарова заявила о ведущихся в мире «вакцинных войнах»

Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

В мире ведутся «вакцинные войны», в том числе и против России. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую «вакцинную дипломатию», но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про «вакцинные войны», — сказала она в эфире.

По ее словам, с этим утверждением можно согласиться только с оговоркой, что если «вакцинные войны» и ведутся, то против России.

В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в условиях пандемии коронавируса Европа столкнулась с мировой войной нового типа, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцинации. Тогда он сказал, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

В начале марта в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах.

В РФПИ заявили об атаке на «Спутник V» после данных о Германии
Общество
Фото:Fatima Shbair / Getty Images

«В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», — пояснили в фонде.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

На данный момент в России зарегистрированы препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра Чумакова. В начале мая была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Мария Захарова вакцины
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса
Общество
В Индии число умерших от коронавируса превысило 300 тыс.
Общество
WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter