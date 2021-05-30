В Симферополе выпало более месячной нормы осадков

Последствия ливня в Симферополе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

За субботу в Симферополе выпало 48 мм осадков, что превышает месячную норму осадков в регионе, сообщили «РИА Новости» в Гидрометцентре Крыма. Накануне и сегодня в социальных сетях региона распространяются видеозаписи с последствиями ливня.

«Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 мм осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов — 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 мм», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Во время ливня в республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Симферополе произошел сбой в работе автоматики на локальных очистных сооружениях, что стало причиной затопления первого этажа. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

«Произошел сбой автоматики на локальных очистных сооружениях. Автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж», — рассказал Остапенко.