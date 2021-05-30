МЧС отчиталось о ситуации с природными пожарами в Якутии

Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)

На особом контроле МЧС находится ситуация с природными пожарами в трех районах Якутии, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Это Нюрбинский, Среднеколымский и Томпонский районы, где зарегистрированы четыре пожара на площади 2446 га.

По данным «Авиалесоохраны», всего на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Намского, Верхоянского, Среднеколымского и Томпонского районов зафиксированы 13 лесных пожаров. «Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет 2632,5 га. За сутки ликвидировано два природных пожара на площади 16 га», — говорится в сообщении МЧС. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

За сутки обнаружено три новых очага, площадь пожаров увеличилась на 1937,4 га, сообщил начальник ГУ МЧС Павел Гарин.

В тушении пожаров задействованы 276 человек и 33 единицы техники.