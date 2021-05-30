В СК опровергли данные о смерти человека после выстрела инспектора ДПС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет опроверг данные о смерти мужчины, которому выстрелил в голову полицейский при задержании в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление СК.

«Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона писал, что пострадавший умер в больнице.

29 мая СК сообщил, что 19-летний мужчина хотел помешать инспектору ДПС задержать другого человека. Инспектор нанес молодому человеку несколько ударов, а затем достал свое табельное оружие и, как рассказали в МВД, «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».