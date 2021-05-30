В Петербурге на складе произошел пожар на площади 100 кв. м

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе, огонь был локализован на площади 100 кв. м, позднее возгорание потушили. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Возгоранию был присвоен первый ранг. Сведений о пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекли семь единиц техники и 23 человека личного состава.

12 апреля в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на «Невской мануфактуре». К тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды. Локализовать пожар удалось только к вечеру. Полностью пожар был потушен только на следующий день.